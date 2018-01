La NBA inaugura el 2018 con partidos de lujo

Al igual que el último día del 2017, este 1 de enero la NBA nos invita a vivir la pasión del baloncesto con cuatro partidos de alto voltaje.

En el camino a la supremacía de la Conferencia Este, Toronto Raptors recibe a Milwaukee Bucks, y en paralelo, Brooklyn Nets y Orlando Magic luchan para mejorar el pobre rendimiento que tienen en la misma zona.

Seguido, Los Angeles Lakers intentarán maquillar su opaca campaña ante los Timberwolvers, al tiempo que Chicago Bulls se exhibirá ante Portland Blazers en casa.

Revisa el detalle de la agenda:

Lunes 1 de enero

Brooklyn Nets vs. Orlando Magic, 21:30 horas. Barclays Center, Nueva York.

Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks, 21:30 horas. Air Canada Centre, Toronto.

Chicago Bulls vs. Portland Trail Blazers, 22:00 horas. United Center, Chicago.

Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers, 22:00 horas. Target Center,

Mineápolis.