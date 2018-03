LeBron James puso a FC Barcelona y a Messi como ejemplos en la formación de deportistas

El astro de la NBA LeBron James se molestó con los últimos casos de fichajes ilegales que realizaron algunas universidades de la NCAA y puso como ejemplo de modelo de formación de deportistas a FC Barcelona.

Para empezar, el estadounidense dijo que la "NCAA es corrupta. Lo siento, esto ocupará los titulares, pero sabemos que la NCAA es corrupta", en diálogo con ESPN.

"Siempre he escuchado que ofrecen una educación gratuita, pero -a los alumnos- no los llevan al campus para obtener una formación, los llevan para llegar a una Final Four o a un campeonato nacional", prosiguió James.

"Yo sé cuánto ganan los entrenadores universitarios y cuánto ganan las universidades con estos chicos", indicó para proceder a alabar la manera en que forman futbolistas en La Masía.

"Creo que es genial cómo se hace allí. Tienen un sistema establecido que tal vez podamos imitar", lanzó.

La NCAA salió a la luz pública a raíz de una investigación federal sobre el escándalo de reclutamiento que sacudió el baloncesto colegial.