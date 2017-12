LeBron James se quejó por jugar en Navidad

El astro de la NBA LeBron James, máxima figura de Cleveland Cavaliers, expresó su molestia en redes sociales por pasar la Navidad lejos de su familia por disputar un partido de la temporada.

"Estar lejos de mi familia en vacaciones por trabajo es lo peor. Amo lo que hago y no lo cambiaría por nada del mundo, pero eso no cambia el hecho de cómo me siento en este momento", escribió James en Twitter amtes del encuentro que jugó la noche del lunes 25 de diciembre contra Golden State Warriors.

Los Cavaliers perdieron por 99-92 contra los Warriors, con 20 puntos de James.

Being away from my family for the Holidays for work is the absolute worst! Love what I do and wouldn't change it for the world but doesn't change the fact of how I'm feeling at this moment! #MissingTheJamesGang👑