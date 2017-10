Los Angeles Clippers vencieron a Utah Jazz y estiraron su invicto en la NBA

Los Angeles Clippers siguen en racha y en su tercer partido de la temporada se impusieron de forma solvente por 102-84 a Utah Jazz que sumó su segundo tropiezo en cuatro encuentros disputados.

Blake Griffin fue el hombre más destacado del choque con 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, en tanto que el novato de los Jazz Donovan Mitchell destacó con 19 tantos.

Todo apuntaba a que iba a ser un partido con poca anotación entre la mejor defensa de la NBA, la de los Clippers (reciben 90 puntos por partido), frente a la cuarta mejor (los Jazz, con 94,3 puntos por encuentro), pero los visitantes acudieron al Staples Center con la pólvora mojada.

Ricky Rubio, Rudy Gobert y Joe Ingles llegaban al encuentro como máximos anotadores de los Jazz, con 14,7 puntos por partido, pero el australiano hoy no tuvo su mejor actuación y el equipo registró un 25 por ciento de acierto desde la línea de tres (7/28).

Rubio finalizó con 10 tantos, 5 asistencias y 5 rebotes en 31 minutos.

💪 move. BG up to 17 points. pic.twitter.com/KgL8GCCeJJ

Lou heating up. pic.twitter.com/gEH5yz8gAo

Big triple for BG.



Tune in on @FoxSportsWest #PrimeTicket! pic.twitter.com/Xj5apaB7I7