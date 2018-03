Los Angeles Lakers derribó a Miami Heat con gran actuación de Isaiah Thomas

El base Isaiah Thomas anotó 29 puntos, su mejor marca de la temporada, y encabezó el ataque ganador de Los Angeles Lakers que se impusio a domicilio por 131-113 ante Miami Heat y logró el cuarto triunfo consecutivo.

Mientras, que otros cinco jugadores, incluidos cuatro titulares, tuvieron números de dos dígitos y como equipo lograron un 60 (47-79) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 55 (16-29) de triples.

El ala-pívot Julius Randle aportó 25 puntos como segundo máximo encestador de los Lakers (27-34), que siguen en la lucha por estar en la fase final, si alcanzan el octavo puesto de la Conferencia Oeste, del que ahora están alejados seis juegos.

El alero Brandon Ingram aportó 19 puntos, el escolta Kentavious Caldwell-Pope llegó a los 18 y el ala-pívot novato Kyle Kuzma anotó 16 tantos, que permitieron a los Lakers ganar en Miami por primera vez el 10 de febrero del 2008.

Esta vez la defensa de los Heat no hizo su mejor trabajo al permitir la mayor cantidad de puntos en un partido en lo que va de temporada.

Thomas, que había tenido su mejor marca esta temporada al anotar 24 puntos, encestó 11 de 20 tiros de campo, incluidos 6 de 11 triples, que lo dejaron como el sexto jugador de los Lakers y como el factor decisivo en la victoria del equipo angelino.

El escolta Dwyane Wade volvió a ser por segundo partido consecutivo el máximo encestador de los Heat al aportar 25 puntos, que esta vez no evitaron la derrota y les cortó racha de dos triunfos consecutivos.

A pesar de la derrota, los Heat (32-30) se mantienen en el octavo puesto de la Conferencia Este que les da derecho a estar en la competición de la fase final.

🎥 Isaiah Thomas carried the Lakers in the second half, finishing with 29 points and 6 helpers #LakersWin pic.twitter.com/Ar52GJxqjQ