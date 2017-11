Los Angeles Lakers vencieron a Detroit Pistons en una nueva jornada de la NBA

El reserva Julius Randle aportó 17 puntos para liderar el ataque de los Los Ángeles Lakers que vencieron por 113-93 a Detroit Pistons en una nueva jornada de la NBA.

Los Lakers (3-4) mejoraron su marca en partidos como local dejando números de 2-3, en un temporada en la que no arrancaron de buena forma.

Kyle Kuzma, que también salió del banquillo, logró 16 tantos, y Larry Nance consiguió doble-doble de 14 puntos y 12 rebotes para Los Lakers.

Los Pistons (5-3) contaron con Tobias Harris y Reggie Jackson, con 18 puntos cada uno.

El reserva Ish Smith aportó 12 para el equipo de Detroit, que dejó en 3-2 su marca en partidos fuera de su casa

🎥 Kyle Kuzma scored 16 points tonight and was a perfect four-of-four from behind the arc #LakersWin pic.twitter.com/FO8k4mZ0Qf — Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 de noviembre de 2017

🎥 Julius Randle had 17 points and 7 rebounds in tonight's win over Detroit #LakersWin pic.twitter.com/abaUiVuTpN — Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 de noviembre de 2017