Los secretos de Emanuel Ginóbili para mantener su gran nivel a los 40 años

Emanuel Ginóbili ha tenido una de las mejores temporadas en su carrera. El argentino se convirtió junto con Michael Jordan en el segundo jugador en convertir al menos 15 puntos en dos partidos consecutivos en la NBA con la edad de 40 años.

Ginóbili también entró a la lista de los jugadores que con esa edad anotó 25 o más puntos. Pero, su gran éxito tiene un secreto: El jugador trabaja con su primo Paulo Maccari, quien además es su fisioterapeuta personal y reveló detalles de la fórmula.

"No uso hielo, ni trabajos de elongación, sólo de relajación. En un esguince de tobillo yo no trabajo con hielo y a los dos días están jugando. Nada de frío ni bañeras con agua helada y nada de antiinflamatorios. No hace falta torturar al deportista", dijo Maccari en coversación con el diario español Marca.

Además el profesional también le realizó cambios a la alimentación del jugador de San Antonio Spurs.

"Le quité los cereales, el gluten, la harina, los lácteos, los solanáceos como el pimiento, el tomate o la berenjena, y la pasta. Esto último fue lo que más les costó porque no quería dejarla. Tratamos que su alimentación sea de grasas buenas, del pescado, del aguacate, del coco, de la almendra, de las nueces porque da mucha energía", señaló.

Los Spurs se encuentran tercero en la Conferencia Oeste de la NBA y este próximo viernes se medirán a Los Ángeles Lakers.