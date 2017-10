Memphis Grizzlies agudizó la crisis de Dallas Mavericks en el arranque de la NBA

Memphis Grizzlies (4-1) agudizó este jueves la crisis que sufre Dallas Mavericks (1-5) en el arranque de la temporada de la NBA, tras derrotarlos por 96-91 en su casa, el FedEx Forum.

El español Marc Gasol lideró la victoria de los Grizzlies en calidad de local, al anotar 25 puntos, dar tres asistencias y bajar 13 rebotes. Fue secundado por Mike Conley, quien aportó 22 unidades más al marcador.

En tanto, Harrison Barnes fue el mejor jugador de los Mavs en este encuentro, al anotar 22 puntos, bajar 11 balones divididos y repartir una asistencia. Lo siguió Wesley Matthews, con 18 unidades.

Revisa a continuación todos los resultados de la jornada de este jueves y los partidos que se jugarán en esta jornada.

Jueves 26 de octubre

- Chicago Bulls 91-86 Atlanta Hawks

- Memphis Grizzlies 96-91 Dallas Mavericks

- Milwaukee Bucks 89-96 Boston Celtics

- Portland Trail Blazers 103-104 Los Angeles Clippers

- Sacramento Kings 106-114 New Orleans Pelicans

Viernes 27 de octubre

- Charlotte Hornets vs. Houston Rockets, 20:00 horas.

- Orlando Magic vs. San Antonio Spurs, 20:00 horas.

- Atlanta Hawks vs. Denver Nuggets, 20:30 horas.

- New York Knicks vs. Brooklyn Nets, 20:30 horas.

- Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder, 21:00 horas.

- Golden State Warriors vs. Washington Wizards, 23:30 horas.

- Los Angeles Lakers vs. Toronto Raptors, 23:30 horas.