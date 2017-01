Memphis Grizzlies derrotó en tiempo suplementario a Golden State Warriors en la NBA

El base Mike Conley encestó cuando restaban 55 segundos del tiempo de prórroga y marcó la ventaja para los visitantes Grizzlies de Memphis, que vencieron 128-119 a los Warriors de Golden State, para quienes el base Stephen Curry aportó 40 puntos.

Los Grizzlies (23-16) sumaron su quinta victoria en los últimos 10 partidos y se mantienen terceros en la División Suroeste.

Conley terminó con 27 tantos, mientras que el reserva Zach Randolph sumó doble-doble de 27 puntos y 11 rebotes.

El pívot español Marc Gasol consiguió 23 tantos en 41 minutos de juego. Gasol encestó 9 de 18 tiros de campo y estuvo perfecto en los de personal con 5 de 5, logró cinco rebotes y entregó tres asistencias.

Los Warriors (31-6) perdieron sólo por segunda vez en los últimos 10 partidos y se mantienen al frente de la División Pacífico, aunque vieron rota su racha de nueve triunfos consecutivos en su campo.

Curry lideró el ataque de los Warriors con 40 puntos en 42 minutos. El base del equipo de Golden State encestó 15 de 27 tiros de campo, incluidos 5 de 13 triples, 5 de 5 desde la línea de personal, logró cuatro rebotes y entregó seis asistencias.

El alero Kevin Durant aportó doble-doble de 27 puntos y 13 rebotes y el escolta Klay Thompson agregó 17 tantos.

Revisa a continuación los resultados de este viernes y los duelos del sábado en la liga estadounidense de baloncesto.

Viernes 6 de enero

- Washington Wizards 102-105 Minnesota Timberwolves

- Orlando Magic 93-100 Houston Rockets

- Boston Celtics 110-100 Philadelphia Sixers

- Brooklyn Nets 108-116 Cleveland Cavaliers

- Milwaukee Bucks 111-116 New York Knicks

- Los Ángeles Lakers 127-100 Miami Heat

- Golden State Warriors 119-128 (TS) Memphis Grizzlies

- Sacramento Kings 98-106 Los Ángeles Clippers

Sábado 7 de enero

- Indiana Pacers vs. New York Knicks, 21:00 horas.

- Boston Celtics vs. New Orleans Pelicans, 21:30 horas.

- Chicago Bulls vs. Toronto Raptors, 22:00 horas.

- Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets, 22:00 horas.

- Minnesota Timberwolves vs. Utah Jazz, 22:00 horas.

- Dallas Mavericks vs. Atlanta Hawks, 22:30 horas.

- San Antonio Spurs vs. Charlotte Hornets, 22:30 horas.

- Portland Trail Blazers vs. Detroit Pistons, 00:00 horas.