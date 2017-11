Milwaukee Bucks derrotó a San Antonio Spurs con un inspirado Giannis Antetokounmpo

Milwaukee Bucks (5-6) derrotó este viernes, en calidad de visita, a San Antonio Spurs (7-5) por 94-87, en una nueva jornada de la NBA en Texas, gracias a un inspirado Giannis Antetokounmpo.

El alero griego de los Bucks nuevamente firmó una gran actuación, logrando 28 puntos, bajando 12 rebotes y repartiendo cinco asistencias, por lo que tuvo un doble-doble. Fue secundado por Kris Middleton y Eric Bledsoe, quienes aportaron con 13 unidades cada uno.

En tanto, LaMarcus Aldridge lideró el vano esfuerzo de los Spurs por lograr una nueva victoria. Anotó 20 puntos y bajó 12 rebotes, además de dar cuatro asistencias. Emanuel Ginóbili fue quien lo secundó, con 18 unidades.

Revisa a continuación los resultados de este viernes y los encuentros que se disputarán este sábado en la NBA.

Viernes 10 de noviembre

- Detroit Pistos 111-104 Atlanta Hawks

- Boston Celtics 90-87 Charlotte Hornets

- Chicago Bulls 87-105 Indiana Pacers

- Oklahoma City Thunder 120-111 Los Angeles Clippers

- Phoenix Suns 112-128 Orlando Magic

- San Antonio Spurs 87-94 Milwaukee Bucks

- Utah Jazz 74-84 Miami Heat

- Portland Trail Blazers 97-101 Brooklyn Nets

Sábado 11 de noviembre

- New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Clippers, 21:00 horas.

- Washington Wizards vs. Atlanta Hakws, 21:00 horas.

- Houston Rockets vs. Memphis Grizzlies, 22:00 horas.

- New York Knicks vs. Sacramento Kings, 22:00 horas.

- Dallas Mavericks vs. Cleveland Cavaliers, 22:30 horas.

- Golden State Warriors vs. Philadelphia 76'ers, 22:30 horas.

- Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers, 22:30 horas.

- San Antonio Spurs vs. Chicago Bulls, 22:30 horas.

- Denver Nuggets vs. Orlando Magic, 23:00 horas.

- Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves, 23:00 horas.

- Utah Jazz vs. Brooklyn Nets, 23:00 horas.