New York Knicks bajó a Boston Celtics gracias a la inspiración de Michael Beasley en la NBA

El alero Michael Beasley confirmó que se encuentra con su mejor inspiración anotadora y aportó 32 puntos, incluidos 28 en la segunda parte, que abrieron el camino del triunfo a New York Knicks por 102-93 ante Boston Celtics.

Beasley, que fue mandado al banquillo con la vuelta del ala-pívot letón Kristaps Porzingis al equipo, tuvo que convertirse en el salvador del equipo neoyorquino al ver como el jugador europeo era incapaz de acertar con la canasta.

De hecho, el letón falló los 11 tiros que hizo, incluidos tres intentos de triple, y el único punto que consiguió fue desde la línea de personal (1-2).

Mientras que Beasley lograba un doble-doble impresionante al anotar 13 de 20 tiros de campo, capturar 12 rebotes, incluidos 11 defensivos, y dio una asistencia.

En tanto, el base Kyrie Irving volvió a ser también el líder en el ataque de los Celtics al aportar 32 puntos, que no impidieron la segunda derrota consecutiva que sufre el equipo en noches seguidas.

La derrota dejó a los Celtics con marca de 26-9, que sigue siendo la mejor de la Conferencia Este y de la División Atlántico. En tanto, los Knicks tienen una marca de 16 triunfos y 13 caídas.

Revisa todos los resultados de este jueves y los partidos de este viernes a continuación.

Jueves 21 de diciembre

- Cleveland Cavaliers 115-112 Chicago Bulls

- Philadelphia 76ers 109-114 Toronto Raptors

- New York Knicks 102-93 Boston Celtics

- Phoenix Suns 97-95 Memphis Grizzlies

- Utah Jazz 100-89 San Antonio Spurs

Viernes 22 de diciembre

- Detroit Pistons vs. New York Knicks, 21:00 horas.

- Orlando Magic vs. New Orleans Pelicans, 21:00 horas.

- Brooklyn Nets vs. Washington Wizards, 21:30 horas.

- Houston Rockets vs. Los Angeles Clippers, 22:00 horas.

- Miami Heat vs. Dallas Mavericks, 22:00 horas.

- Milwaukee Bucks vs. Charlotte Hornets, 22:00 horas.

- Oklahoma City Thunder vs. Atlanta Hawks, 22:00 horas.

- Portland Trail Blazers vs. Denver Nuggets, 00:00 horas.

- Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers, 00:30 horas.