Phoenix Suns sorprendió a San Antonio Spurs y logró su duodécimo triunfo en la NBA

Phoenix Suns dio la sorpresa de la jornada en la NBA, al imponerse por 108-105 ante San Antonio Spurs, en un nuevo choque por la conferencia oeste, donde los Suns remontaron un marcador adverso para triunfar.

Los de Texas, comandados por un inspirado Kawhi Leonard, controlaron buena parte del encuentro en el Talking Stick Resort Arena, pero no lograron aprovechar la gran jornada del alero y terminaron cediendo el triunfo en los últimos instantes del encuentro.

Devin Booker fue el mejor jugador de los Suns, con 39 puntos, dos rebotes y dos asistencias, en 37 minutos de encuentro. Fue secundado por Eric Bledsoe, con 17 puntos.

Leonard anotó 38 puntos, bajó cuatro rebotes y dio tres asistencias en los Spurs, siendo seguido por Manu Ginobili. El argentino anotó 16 puntos en 25 minutos de juego.

Esta victoria fue la duodécima de la campaña para los Suns, que están al fondo de la división pacífico de la NBA. En tanto, es la octava caída de los tejanos, que se alejaron de Golden State Warriors en la lucha por el primer puesto de la conferencia oeste.

Revisa los resultados de este sábado y los encuentros que se jugarán este domingo a continuación.

Sábado 14 de enero

- Los Angeles Clippers 113-97 Los Angeles Lakers

- Chicago Bulls 107-99 New Orleans Pelicans

- Phoenix Suns 108-105 San Antonio Spurs

- Washington Wizards 109-93 Philadelphia 76'ers

- Utah Jazz 114-107 Orlando Magic

Domingo 15 de enero

- Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves, 16:00 horas.

- Atlanta Hawks vs. Milwaukee Bucks, 17:00 horas.

- Toronto Raptors vs. New York Knicks, 17:00 horas.

- Brooklyn Nets vs. Houston Rockets, 20:00 horas.

- Memphis Grizzlies vs. Chicago Bulls, 23:00 horas.

- Sacramentos Kings vs. Oklahoma City Thunder, 23:00 horas.

- Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons, 23:30 horas.