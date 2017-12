Russell Westbrook comandó la victoria de Oklahoma City Thunder sobre Utah Jazz en la NBA

El base Russell Westbrook aportó triple-doble para Oklahoma City Thunder, que se hicieron con su cuarta victoria seguida al vencer por 103-89 a Utah Jazz.

Westbrook estuvo 38 minutos sobre la pista de juego y se convirtió en el líder del ataque de los Thunder, que han ganado cuatro partidos consecutivos, con 27 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes.

Paul George aportó 26 tantos y Carmelo Anthony logró 16 para el equipo de Oklahoma City, que con siete triunfos en los últimos 10 partidos se mantienen segundos en la División Noroeste.

Los Jazz, que siguen en el camino de la derrota y que sumaron su octava en los últimos 10 partidos, contaron con la dirección de Donovan Mitchell, que añadió 29 tantos. Derrick Favors y el reserva Thabo Sefolosha consiguieron 11 tantos cada uno.

Revisa a continuación los resultados de este sábado y los encuentros que marcarán la jornada navideña de la NBA, que no tendrá encuentros este domingo 24.

Sábado 23 de diciembre

- Toronto Raptors 102-86 Philadelphia 76ers

- Charlotte Hornets 111-106 Milwaukee Bucks

- Indiana Pacers 123-119 (TE) Brooklyn Nets

- Washington Wizards 130-103 Orlando Magic

- Atlanta Hawks 112-107 Dallas Mavericks

- Boston Celtis 117-92 Chicago Bulls

- Memphis Grizzlies 115-112 Los Angeles Clippers

- Miami Heat 94-109 New Orleans Pelicans

- Utah Jazz 89-103 Oklahoma City Thunder

- Golden State Warriors 81-96 Denver Nuggets

- Phoenix Suns 106-115 Minnesota Timberwolves

- Los Angeles Lakers 92-95 Portland Trail Blazers

- Sacramento Kings 99-108 San Antonio Spurs

Lunes 25 de diciembre

- New York Knicks vs. Philadelphia 76ers, 14:00 horas.

- Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers, 17:00 horas.

- Boston Celtics vs. Washington Wizards, 19:30 horas.

- Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets, 22:00 horas.

- Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves, 00:30 horas (26/12)