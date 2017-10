San Antonio Spurs mantuvo su invicto tras vencer a Miami Heat en la NBA

LaMarcus Aldridge lideró este miércoles el triunfo por 117-100 de San Antonio Spurs ante Miami Heat en calidad de visita, en el American Airlines Arena, en una nueva jornada de la NBA.

El ala-pivot anotó 31 puntos, bajó siete rebotes y dio una asistencia en 38 minutos de juego. Fue secundado por Rudy Gay, quien anotó 22 puntos, dio cuatro asistencias y bajó tres balones divididos.

En tanto, Miami contó en Tyler Johnson a su mejor jugador. El alero anotó 23 puntos, dio tres asistencias y logró un robo. Lo siguió James Johnson con 21 puntos, bajó nueve rebotes y dio cuatro asistencias.

De esta manera, los Spurs mantuvieron su invicto y están 3-0 en el inicio de campaña, mientras que el Heat cayó por primera vez y están 2-1 en la conferencia este.

Revisa a continuación los resultados de la jornada y los duelos de este jueves.

Miércoles 25 de octubre

- Charlotte Hornets 110-93 Denver Nuggets

- Detroit Pistos 122-101 Minnesota Timberwolves

- Philadelphia 76'ers 104-105 Houston Rockets

- Brookleyn Nets 112-107 Cleveland Cavaliers

- Miami Heat 100-117 San Antonio Spurs

- Oklahoma City Thunder 114-96 Indiana Pacers

- Dallas Mavericks 103-94 Memphis Grizzlies

- Phoenix Suns 97-88 Utah Jazz

- Golden State Warriors 117-112 Toronto Raptors

- Los Angeles Lakers 102-99 (TE) Washington Wizards

Jueves 26 de octubre

- Chicago Bulls vs. Atlanta Hawks, 21:00 horas.

- Memphis Grizzlies vs. Dallas Mavericks, 21:00 horas.

- Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics, 21:00 horas.

- Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Clippers, 23:00 horas.

- Sacramento Kings vs. New Orleans Pelicans, 23:30 horas.