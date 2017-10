Serge Ibaka brilló en triunfo de Toronto Raptors sobre Los Angeles Lakers en la NBA

Toronto Raptors, con un notable Serge Ibaka, sumaron su quinta victoria seguida sobre Los Angeles Lakers (92-101) tras remontar 17 puntos a los californianos en el Staples Center, donde Lonzo Ball cuajó una actuación de lo más gris en el día de su cumpleaños.

Ibaka firmó 18 puntos y 8 rebotes en 34 minutos, mientras que su compañero DeMar DeRozan lideró a los suyos en anotación con 24 tantos. El mejor de los Lakers fue Julius Randle con 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 24 minutos.

El base novato Lonzo Ball, que cumplía hoy 20 años, se quedó en 5 puntos (2/7 en el tiro), 7 rebotes y 6 asistencias en 32 minutos.

Revisa los resultados de la jornada de viernes y los choques de este sábado a continuación.

Viernes 27 de octubre

- Charlotte Hornets 93-109 Houston Rockets

- Orlando Magic 114-87 San Antonio Spurs

- Atlanta Haws 100-105 Denver Nuggets

- New York Knicks 107-86 Brooklyn Nets

- Minnesota Timberwolves 119-116 Oklahoma City Thunder

- Golden State Warriors 120-117 Washington Wizards

- Los Angeles Lakers 92-101 Toronto Raptors

Sábado 28 de octubre

- New Orleans Pelicans vs. Cleveland Cavaliers, 20:00 horas.

- Chicago Bulls vs. Oklahoma City Thunder, 22:00 horas.

- Memphis Grizzlies vs. Houston Rockets, 22:00 horas.

- Miami Heat vs. Boston Celtics, 22:00 horas.

- Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76'ers, 22:30 horas.

- Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns, 23:00 horas.

- Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers, 23:00 horas.

- Los Angeles Clippers vs. Detroit Pistons, 23:30 horas.