Stephen Curry lideró el triunfo de Golden State Warriors sobre Miami Heat

El base Stephen Curry logró 24 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes que fueron decisivos en el triunfo de los Warriors de Golden State por 107-95 ante los Heat de Miami.

Los Warriors (33-6) sumaron dos victorias consecutivas, ocho en los últimos 10 partidos y se mantienen líderes de la División Pacífico.

El equipo de Golden State se hizo con la quinta victoria consecutiva contra los Heat y su octava en los últimos 10 partidos.

El alero Kevin Durant agregó 28 puntos, mientras que Draymond Green se acercó al doble-doble con 13 tantos y nueve rebotes.

Los Heat (11-29), terceros en la División Sureste, se mantienen en el último lugar de la División Sureste.

El pívot Hassan Whiteside logró un doble-doble de 28 puntos y 20 rebotes; el reserva Tyler Johnson agregó 18 y el base Goran Dragic sumó 17.

Revisa los resultados de este martes y los duelos de este miércoles en la NBA a continuación.

Martes 10 de enero

- Washington Wizards 101-99 Chicago Bulls

- Toronto Raptors 114-106 Boston Celtics

- Brooklyn Nets 97-117 Atlanta Hawks

- Houston Rockets 121-114 Charlotte Hornets

- San Antonio Spurs 107-109 Milwaukee Bucks

- Golden State Warriors 107-95 Miami Heat

- Utah Jazz 100-92 Cleveland Cavaliers

- Los Ángeles Lakers 87-108 Portland Trail Blazers

- Sacramento Kings 100-94 Detroit Pistons

Miércoles 11 de enero

- Philadelphia 76'ers vs. New York Knicks, 21:00 horas.

- Oklahoma City Thunder vs. Memphis Grizzlies, 22:00 horas.

- Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets, 22:00 horas.

- Boston Celtics vs. Washington Wizards, 22:00 horas.

- Los Ángeles Clippers vs. Orlando Magic, 00:30 horas.

- Portland Trail Blazers vs. Cleveland Cavaliers, 00:30 horas.