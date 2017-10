Utah Jazz contó con un inspirado novato para vencer a Los Angeles Lakers en la NBA

El escolta novato Donovan Mitchell surgió como factor sorpresa ganador que lideró el ataque de Utah Jazz en el partido que ganaron por 96-81 ante los devaluados Los Angeles Lakers.

Mitchel como reserva aportó 22 puntos y se encargó de liderar el ataque balanceado de los Jazz, que también tuvieron el apoyo del base español Ricky Rubio que confirmó su condición de líder en la dirección del juego y también en la ofensiva de los Jazz al encestar 21 tantos.

Con su triunfo los Jazz (3-3) se mantienen perfectos en partidos celebrados en su campo el "Vivint Smart Home Arena", con marca de 3-0.

El jugador de español le ganó el duelo individual al base novato Lonzo Ball, de los Lakers, que cada día baja más en su rendimiento individual, ni tampoco fue factor ganador para su equipo.

El propio Ball al concluir el partido reconoció que dos acciones suyas fueron las que impidieron la reacción de los Lakers y el tener la posibilidad de haber luchado por el triunfo.

"Soy consciente que tengo que mejor mucho en varios aspectos del juego", declaró Ball, que acabó el partido con nueve puntos tras anotar 3 de 10 tiros de campo, dio cuatro asistencias y capturó dos rebotes.

Revisa a continuación los resultados de la jornada en la NBA y los duelos de este domingo.

Sábado 28 de octubre

- New Orleans Pelicans 123-101 Cleveland Cavaliers

- Chicago Bulls 69-101 Oklahoma City Thunder

- Memphis Grizzlies 103-89 Houston Rockets

- Miami Heat 90-96 Boston Celtics

- Utah Jazz 96-81 Los Angeles Lakers

- Dallas Mavericks 110-112 Philadelphia 76'ers

- Portland Trail Blazers 114-107 Phoenix Suns

- Los Angeles Clippers 87-95 Detroit Pistons

Domingo 29 de octubre

- Atlanta Hawks vs. Milwaukee Bucks, 16:30 horas.

- Indiana Pacers vs. San Antonio Spurs, 17:30 horas.

- Brooklyn Nets vs. Denver Nuggets, 19:00 horas.

- Charlotte Hornets vs. Orlando Magic, 19:00 horas.

- Sacramento Kings vs. Washington Wizards, 19:00 horas.

- Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks, 20:00 horas.

- Golden State Warriors vs. Detroit Pistons, 21:30 horas.