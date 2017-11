DT de la selección sub 14 de baloncesto femenino: Es un triunfo dedicado para todos

El técnico de la selección sub 14 de baloncesto femenino, Warren Espinoza, no ocultó su felicidad al conseguir el título invicto del Sudamericano sub 14 de baloncesto femenino que se disputó en Popayán, Colombia.

Tras el triunfo sobre Brasil por 80-58, Espinoza habló con Al Aire Libre en Cooperativa sobre lo difícil que fue conseguir este logro y aprovechó la instancia para agradecer a todas las personas que creyeron en ellos.

"Es un triunfo dedicado para todos ellos, para todos los entrenadores de estas niñas, quienes son los verdaderos héroes y son las que las han preparado. Uno solo hace la táctica y selecciona a las 12 mejores jugadoras del país", partió señalando.

Agregó que "fue un trabajo de hartos meses para todas estas chicas que viajaron de distintas regiones para venir a entrenar, así que es muy merecido para ellas".

"Todo el cuerpo técnico que tenemos a disposición nos ha ayudado, la parte administrativa como la FEBACHILE, el presidente que creyó en nosotros como cuerpo técnico. Este triunfo está dedicado para todos ellos", sentenció Espinoza.