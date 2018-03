Consejo Mundial de Boxeo descartó cancelación de la pelea entre "Canelo" y Golovkin

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán, descartó que la pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez y el kazako Gennady Golovkin, pactada para el 5 de mayo de en Las Vegas, pueda ser cancelada por el tema del dopaje del mexicano.

El lunes, la empresa Golden Boy Promotions, que promueve a Alvarez, anunció que su boxeador "dio positivo en niveles bajos" de la sustancia clembuterol y este miércoles, Sulaimán confió en que la segunda pelea entre ambos púgiles se cumpla, pero consideró que Alvarez deberá cumplir pruebas antidopaje adicionales previas al combate.

"No creo que pase algo, no lo siento, pero vamos a ver que pasa estos días, tal vez haya más pruebas, pero lo que he visto y analizado no creo", dijo Sulaimán en conferencia de prensa.

"El historial del 'Canelo' en cuanto a pruebas antidopaje es contundente, más de cinco años de pruebas y sin un solo problema, no hará que se cancele la pelea, pero deberá atender un protocolo de pruebas adicionales", apuntó.

El directivo contó que el comité médico del organismo determinó que se trata de un nivel muy bajo de clembuterol "consistente a los que han salido (de otros atletas en México, sobre todo futbolistas) y que se han determinado como contaminación de alimentos (carne)".

Sulaimán explicó que la Comisión Atlética de Nevada dará a conocer su posición en los próximos días al tiempo que el CMB integrará un carpeta de investigación con su historial de pruebas de los últimos cinco años para defender al boxeador.