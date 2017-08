El ex campeón mundial de boxeo Juan Manuel Márquez anunció su retiro

A 19 de días de cumplir 44 años, el mexicano Juan Manuel Márquez, campeón del mundo en las divisiones pluma, superpluma, ligero y superligero, decidió colgar los guantes este viernes par así cerrar una época de oro en el boxeo mexicano con él como protagonista.

Márquez, quien hizo el anuncio formal de su retiro en la cadena ESPN, donde trabaja desde varios años como analista de su deporte, no peleaba desde el 17 de mayo de 2014, cuando venció al estadounidense Mike Alvarado por decisión unánime en 12 asaltos.

"Quiero anunciar mi retiro; las lesiones no me han permitido continuar, han frenado mis entrenamientos y lo hago para no regresar", dijo Márquez un tanto nervioso en el programa "Golpe a Golpe" de la cadena deportiva.

"Hacerlo me cuesta mucho trabajo, me causa mucha tristeza. El boxeo es mi deporte, mi pasión, y duele, pero tenía que llegar algún día y es a partir de hoy", añadió Márquez, quien agradeció a su equipo de trabajo, a sus seguidores y especialmente a su familia.

En una época que dominaron Erik "Terrible" Morales y Marco Antonio Barrera, Márquez fue el tercer mosquetero y el último gran representante del boxeo mexicano ya que, como antaño, su estilo era muy técnico, con un contragolpe exquisito y, cuando la ocasión lo exigía, entraba al intercambio de golpes.

Luego de su último combate, el pupilo del experimentado manejador Ignacio "Nacho" Beristáin comenzó a hablar de la necesidad de pasar mayor tiempo con su familia y en cada oportunidad lo mencionaba, aunque es cierto que también estaba cansado de los entrenamientos y en la parte final de su carrera las lesiones no lo respetaron.

La carrera de Márquez

Márquez debutó el 29 de mayo de 1993 y, en poco más de 24 años de carrera, acumuló en 64 peleas, con 56 triunfos, 40 antes del límite, siete derrotas y un empate.

El mexicano hizo su carrera en Estados Unidos, donde combatió en 53 ocasiones, una en Indonesia y 10 en México, ocho al inicio de su carrera y dos casi al final.

Entre sus rivales están el filipino Manny Pacquiao -al que enfrentó en cuatro ocasiones, con un triunfo, dos derrotas y un empate-, el estadounidense Floyd Mayweather, ante quien perdió; los mexicanos Marco Antonio Barrera, Manuel Medina y Orlando Salido; el cubano Joel Casamayor y los estadounidenses Juan Díaz y Timothy Bradley.

Márquez fue campeón de los cuatro organismos de boxeo: el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A partir de este viernes deberán pasar cinco años para que el nacido en Iztacalco, Ciudad de México, ingrese, con absoluta seguridad, al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York.