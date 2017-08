Floyd Mayweather reveló sus planes para noquear a Conor McGregor

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather reveló parte de su plan de combate este miércoles, de cara a la pelea ante el artemarcialista Conor McGregor, y aseguró que buscará noquear al irlandés.

"No va a ser un combate defensivo. Tengo que ir hacia él y hacer lo que tengo que hacer. Se lo debo al público por el combate contra (Manny) Pacquiao. Ese combate no gustó, pero este dejará a todos satisfechos", dijo Mayweather en una entrevista con la cadena deportiva ESPN.

Mayweather, de 40 años, aseguró que McGregor (29) es "mucho más joven. Cuando me ves en el papel con McGregor, él es más alto, tiene mayor alcance y es más grande que yo de pies a cabeza. La juventud está de su lado. Además, estuve un par de años fuera y tengo 40 años. Si miras esto en el papel, la balanza se carga en favor de McGregor".

Luego aclaró que "no soy el mismo peleador de hace dos años, ni el de hace cinco años. Di algunos pasos atrás. Un boxeador como André Berto ni siquiera debía pelear conmigo, pero recuerden que tenía 38 años. Es obvio que mi nivel no es el mismo para dejar que un peleador como él (Berto) pelée conmigo así".

"Pero no dije que no podía luchar. Solo he dicho que no soy el mismo Floyd Mayweather de antes", sentenció.

La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor se realizará este sábado 26 de agosto en el MGM Grand Garden de Las Vegas.