Floyd Mayweather y Conor McGregor animan un multimillonario combate de boxeo en Las Vegas

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather y artemarcialista irlandés Conor McGregor animan este sábado un multimillonario combate arriba de un cuadrilátero en Las Vegas, Nevada, donde quieren dirimir quien es el más dominante.

Mayweather, de 40 años y un récord de 49 triunfos en 49 combates profesionales, dejó atrás su retiro para nuevamente ponerse los guantes y aumentar su leyenda como uno de los mejores boxeadores libra por libra de la historia.

En el pesaje previo al comabte, el ex campeón mundial de boxeo de diferentes organizaciones se limitó a decir que ya vivió muchas veces la hostilidad de sus oponentes y que "los pesajes no ganan peleas, combatir gana peleas. Esta será la última pelea de McGregor".

McGregor, de 29 años, es el único artemarcialista en la historia de UFC en ostentar dos títulos al mismo tiempo (peso pluma y ligero), algo que ya había realizado en la empresa británica Cage Warriors. Su actual récord en UFC es de 21 victorias y tres caídas.

Tras la cita del viernes, McGregor aseguró que "Las Vegas ahora es Irlanda. Me colocaré en el centro del ring mañana (sábado) y no iré a ninguna parte, veremos si puede lidiar con eso. No tengo miedo".

La velada en el T-Mobile Arena de Las Vegas arrancará a las 21:00 horas de Chile (00:00 GMT), aunque la pelea principal será alrededor de la medianoche de nuestro país. Podrás seguir el combate a través del Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.