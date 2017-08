Floyd Mayweather y Conor McGregor tuvieron su última conferencia antes del combate en Las Vegas

El estadounidense Floyd Mayweather y el irlandés Conor McGregor tuvieron su última conferencia de prensa antes del combate de este sábado 26, en Las Vegas, la cual fue promocionada como una nueva "pelea del siglo".

Tras el careo que tuvieron ambos, McGregor manifestó que tuvo "un entrenamiento increíble. Mi resistencia cardiovascular está mejor que nunca, estoy preparado para los 12 rounds de tres minutos cada uno; no voy a bajar el ritmo en ningún momento, lo voy a presionar y voy a llevarlo al límite".

Además, manifestó que no ve a su rival "pasando del primer round" y que se tomó "muy serio esta pelea así como los entrenamientos. Voy a entrar a su mundo, el boxeo, no tengo ningún problema en terminar con él. Me esforcé mucho este tiempo y lo voy a demostrar".

"No cometeré ningún error. Estaré triste por él porque voy a vencerlo. No esta a mi nivel ni cerca de ser el hombre que yo soy", sentenció el europeo, el único que ostentó dos títulos al mismo tiempo de la UFC en la historia.

La respuesta de Mayweather

Por su parte, el estadounidense Mayweather, considerado como el mejor boxeador libra por libra del mundo, le contestó a McGregor: "Espero que así como estás dispuesto a dar, estés dispuesto a recibir".

"He tenido un entrenamiento muy duro con muchos puntos de vista y mejorando cada parte. He estado en este deporte por más de 20 años y lo he tomado muy en serio", agregó.

Luego comentó que tiene "un récord de 49-0 y nunca me han regalado nada. El sábado tampoco será así".

Finalmente, comentó que McGregor "es un rival duro y no será una pelea fácil, es competitivo, sé que ha tenido un gran entrenamiento también. Creo que será una gran pelea. En el octágono él es como yo porque da lo mejor de sí mismo".

El combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor será este sábado 26 de agosto, en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. La velada arrancará a las 21:00 horas de Chile (00:00 GMT), pero la pelea principal será cerca de la medianoche. Podrás ver el combate a través de Fox Sports Premium y seguirlo a través de Cooperativa.cl.