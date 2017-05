El austriaco Lukas Postlberger sorprendió y ganó la primera etapa del Giro de Italia

El austriaco Lukas Postlberger (Bora), debutante en el Giro de Italia, se coló en la fiesta de los favoritos del esprint y dio la sorpresa al ganar la primera etapa y estrenar la maglia rosa de la edición del Centenario, aprovechando un final caótico con caída incluida, la cual aprovechó para salir disparado a la gloria.

Postlberger, de 25 años, dejó el anonimato para entrar en la historia del Giro, ya que es el primer ciclista de Austria en ganar en la carrera rosa.

En el segundo lugar llegó el australiano Caleb Ewan (Orica) y el alemán André Greipel (Lotto Soudal), favoritos hasta la irrupción del joven Postlberger.

Postlberger será el encargado de salir de líder en la segunda jornada en la isla de Cerdeña. "Esta mañana ni se me pasaba por la cabeza y aún no me lo creo, esto es algo muy grande, inolvidable", dijo emocionado el ciclista de Vöcklabruck, un intruso que rompió los pronósticos a las primeras de cambio.

El momento de confusión ocurrió a tres kilómetros del final, cuando una caída cerca de un estrechamiento produjo desconcierto en el pelotón de avanzada. Ese momento fue el que aprovechó Postlberger para situarse en cabeza y atacar con fuerza para levantar los brazos en la línea de meta.

Este sábado se disputa la segunda etapa, aún en tierras sardas, entre Olbia y Tortoli, de 208 kilómetros.