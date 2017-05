Nairo Quintana, líder del Giro: Espero no perder mucho en la contrarreloj

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), dueño de la maglia rosa del Giro de Italia, se mostró tranquilo y confiado en la segunda jornada de descanso, la víspera de la contrarreloj de 39 kilómetros, en la que espera "no perder mucho tiempo para luego esperar mi terreno".

"Por naturaleza física debería ceder algo de tiempo en la crono. Hay rivales que se adaptan más a la especialidad, como Dumoulin o el mismo Pinot, que es muy fuerte contra el crono. Seguramente van a hacer mejor etapa que yo, aunque espero no perder demasiado tiempo respecto a ellos y esperar a que llegue mi terreno", señaló el líder de la prueba.

Quintana dijo que, aunque le gustaría conservar la tricota tras la contrarreloj, el reto será difícil, haciéndose a la idea de que perderá tiempo respecto a sus rivales de la general.

"Me gustaría conservar la maglia rosa, pero sabemos que será difícil. No me atrevería a decir con cuantos minutos o segundos de pérdida estaría satisfecho. Tendremos que esperar a mañana para resolver esa intriga", dijo.

Aunque perdiera el maillot de líder en la crono, Quintana anuncia que seguirá con su estrategia, en espera del terreno que más le conviene.

"Vamos a ver cómo salen las cosas y en función de cómo se desarrolle la crono buscaremos puntos favorables en las próximas jornadas para intentar imponernos a nuestros rivales. No puedo comentar nuestra estrategia a partir de la crono, pues los rivales nos la pueden escuchar, pero sí tengo claro que debemos buscar el terreno que nos conviene y seguir trabajando como lo venimos haciendo todos estos días", señaló.