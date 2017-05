Nicolás Delich ganó por segundo año consecutivo La Vacada Carlo de Gavardo

El juvenil Nicolás Delich se adjudicó por segundo año consecutivo el Mountainbike La Vacada Carlo de Gavardo en la quinta versión, en una llegada estrechísima con Patricio Farías.

Tanto fue así que concluyeron con el mismo crono de una hora, 41 minutos y cinco segundos, para los 40 kilómetros de recorrido por caminos montañosos en Huelquén, comuna de Paine.

Fueron más de 1.500 los deportistas hombres y mujeres que tomaron parte en la ya tradicional prueba de bicicleta de montaña que desde hace dos años se efectúa en memoria de Carlo de Gavardo.

Sus hijos Tomás (18) y Matteo (15), junto a su abuelo Giorgio, tomaron el legado del ex triple campeón del mundo de moto rally cross country, quien creó la competencia de MTB en 2013.

"Impresionante el paisaje por donde se realizó el circuito. Ya el año pasado había ganado, pero ahora lo disfruté más, donde para mí el plano fue lo más peligroso, ya que los obstáculos me acomodan mucho y me gustan", comentó el ganador Nicolás Delich, de 19 años, estudiante universitario de ingeniería comercial, quien fue escoltado por Patricio Farías y Michael Schmid.

El actual campeón mundial de moto rally cross country, Pablo Quintanilla, no pudo largar como era su intención debido a una lesión. "El médico no me autorizó a competir a última hora porque aún estoy en recuperación de una distensión de ligamento cruzado en la rodilla derecha", explicó el piloto, quien acompañó en toda la carrera a Tomás de Gavardo, quien abrió la prueba en un vehículo UTV.

En mujeres 40 kilómetros, venció Ximena Aldana con dos horas, tres minutos y 24 segundos, seguida de María Trinidad Moreno y Gigliolla Monichi.