Nicolás Delich quiere llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El representante de la escudería KTM Nicolás Delich se empina a los 19 años como una de las grandes figuras del ciclismo de montaña del país y de Sudamérica, que tiene como objetivo próximo los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de ganar por segundo año consecutivo el Mountainbike La Vacada "Carlo de Gavardo".

El sábado ganó de forma brillante la clasificación general de la quinta versión del MTB La Vacada, en Huelquén, comuna de Paine, prueba que fue creada por el ex piloto Carlo de Gavardo y que ahora sus hijos Tomás y Matteo continúan el legado de su padre.

No fue fácil para el medallista sudamericano juvenil y campeón nacional adjudicarse la carrera que tuvo a los mejores exponentes de la disciplina con más de 1.500 participantes, ya que ganó la competencia en la misma meta a Patricio Farías por menos de una rueda de ventaja, cumpliendo ambos el mismo crono para los 40 kilómetros: 1 hora, 41 minutos y cinco segundos.

"Fue impresionante el ritmo de la carrera en el circuito de La Vacada. Ya el año pasado había ganado, pero ahora lo disfruté más, donde para mí el plano fue lo más peligroso, ya que los obstáculos me acomodan mucho y me gustan, pero no fue fácil, pues gané por una mínima diferencia", comentó Delich, estudiante universitario de ingeniería comercial que comenzó a los 8 años a practicar ciclismo de montaña.

Actualmente, Delich está preparando a largo plazo varias carreras internacionales, como los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, Juegos Panamericanos de Lima 2019 y como gran objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No es fácil estudiar y practicar, pero lo hago con gusto porque amo este deporte y porque me estoy preocupando de mi futuro. Espero conseguir el objetivo, primero de llegar a los Panamericanos y luego a los Juegos Olímpicos", manifestó tras la premiación en el estadio Caupolicán de Huelquén junto a la familia De Gavardo; el alcalde de Paine, Diego Vergara; el campeón mundial de moto rally cross country, Pablo Quintanilla; entre otras personalidades, y más del millar de deportistas y público que asistió al evento que se realiza anualmente en esta fecha.