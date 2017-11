Salata y Gutiérrez ganaron Copa Stretto Cannondale de mountainbikeSalata y Gutiérrez ganaron Copa Stretto Cannondale

Este domingo a las 08:00 horas el Colegio Monte Tabor y Nazaret abrió sus puertas para recibir a los más de 600 ciclistas que llegaron a participar en la octava edición de la Copa Stretto Cannondale de mountainbike.

Los primeros en cruzar la meta fueron José Manuel Gutiérrez con 2h13'51" en varones y Catalina Salata con 3h10'02" en damas.

Gutiérrez, quien venía con ganas de revancha tras salir segundo en 2016 y sufrir una fractura de clavícula a principio de año, aseguró que "la carrera estuvo muy buena, además como llovió los días anteriores estaba bien apretado el circuito. Controlé bien las curvas, me sentí bacán en las subidas y el día espectacular. Una gran forma de volver a competir, además es mi debut con el Team Land Rover Cannondale".

Por su parte, Salata señaló que "quedo súper contenta, es tercera vez que corro la Copa Stretto Cannondale y se nota el entrenamiento y la disciplina. Pero por sobre todo me dediqué a pasarlo bien, tuve buenas sensaciones, no bajé nunca los brazos y me empeñé en dar mi máximo. Así que más que feliz con este primer lugar".

Este año fueron cuatro distancias, siendo la novedad la de 17k (modalidad XC y CX). Además pudieron optar entre 40k y 25k (que también tenían la posibilidad de duplas) y 10k para los más amateur.

Los resultados

40k damas

1. Catalina Salata 3h10'02"

2. Fernanda Castro 3h20'24"

3. Mercedes Peralta 3h42'54"

40k varones

1. José Manuel Gutiérrez 2h13'51"

2. Martín Caulier 2h16'36"

3. Martín Vidaurre 2h21'11"

25k damas

1. Camila Hollmann 2h15'34"

2. Angela Contreras 2h15'39"

3. Daniela Espinoza 2h16'04"

40k varones

1. Sergio Cortés 1h28'11"

2. José Miguel Moreno 1h36'21"

3. Sebastián Gesche 1h36'05"