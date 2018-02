Chile enfrenta a Ecuador por la primera ronda del Grupo I Americano de Copa Davis

Chile enfrenta desde este viernes a Ecuador por la primera ronda del Grupo I Americano de la Copa Davis 2018, con la misión de hacerse fuerte de local y lograr el pase a la siguiente fase.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú contará con el número uno de Chile en singles Nicolás Jarry (95°) como el líder en cancha. Será secundado por Gonzalo Lama (405°) en individuales, mientras que Hans Podlipnik (51° en dobles) será su pareja en el dobles.

El cuadro ecuatoriano cuenta con Roberto Quiroz (216°) como su carta triunfal para el choque en Santiago, siendo acompañado por Iván Endara (597°) en individuales y Diego Hidalgo (537°) en duplas.

El historial entre chilenos y ecuatorianos está empata 3-3. El último registro que hay es de 2013, por la semifinal del Grupo I Americano, donde Ecuador se impuso por 3-2 ante Chile en Manta.

El ganador de esta serie, que se jugará en el Court Central "Anita Lizana" del Estadio Nacional, se transformará en el rival de Argentina en la segunda fase.

Además, esta llave tendrá un cambio sustantivo en la realización de los encuentros, debido a que se acortaron a dos jornadas los enfrentamientos y los partidos están pactados al mejor de tres sets.

Revisa a continuación los horarios de los encuentros entre Chile y Ecuador, que podrás seguir a través de la cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y Cooperativa.cl.

Viernes 2 de febrero

- Nicolás Jarry (CHI) vs. Iván Endara (ECU), 11:00 horas.

- Gonzalo Lama (CHI) vs. Roberto Quiroz (ECU), a continuación.

Sábado 3 de febrero

- Nicolás Jarry/Hans Podlipnik (CHI) vs. Roberto Quiroz/Iván Endara (ECU), 12:00 horas.

- Nicolás Jarry (CHI) vs. Roberto Quiroz (ECU), a continuación en caso de ser necesario.

- Gonzalo Lama (CHI) vs. Iván Endara (ECU), a continuación en caso de ser necesario.