Colo Colo visita a Bolívar con la misión de recuperar su andar en la Copa Libertadores

Este miércoles a las 19:30 horas (22:30 GMT) en el Estadio "Hernando Siles" de La Paz, Colo Colo tendrá un duro desafío ante Bolívar por la segunda fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores de América, intentando recuperar los puntos perdidos ante Atlético Nacional.

Pese a esta necesidad de ganar, Pablo Guede aseguró que el encuentro no definirá el fururo del equipo en el torneo. "Creo que para ellos es un partido decisivo, no tanto para nosotros, pero sí para ellos. Sabemos que es un partido difícil de visitante en La Paz, y ellos saben que si no ganan quedan fuera", expresó el DT.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con César Pinares que acusó dolores en uno de sus gemelos, aunque sí tendrá a disposición al defensor Julio Barroso quien se viene recuperando de una dolencia en la espalda. El zaguero, eso sí, no será de la partida.

Tampoco jugarán desde el arranque el volante Jaime Valdés y el delantero Esteban Paredes, los que pueden sumar minutos en la segunda etapa.

Así, se espera que los albos salgan a la cancha con: Agustín Orión; Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Felipe Campos; Oscar Opazo, Carlos Carmona, Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Jorge Valdivia; Nicolás Orellana y Octavio Rivero.

Por su parte, el entrenador brasileño Vinicius Eutropio se refirió a lo que espera del partido de este miércoles. "Tengo certeza que mañana vamos a hacer un gran partido, un partido característico de Libertadores", indicó.

La más probable alineación de Bolívar será con: Romel Quiñónez; Diego Bejarano, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez, Hernán Rodríguez; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel, Erwin Saavedra; Juan Carlos Arce, Juan Miguel Callejón y Marcos Riquelme.

El argentino Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en un duelo que podrás seguir por el Marcador Virtual y por la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.