Jaime Valdés quedó fuera del partido entre Colo Colo y Bolívar

Colo Colo sufrió una sensible baja de última hora, pues el volante Jaime Valdés se quedó abajo del viaje del "Cacique" a La Paz para enfrentar esta tarde a Bolívar, por la Copa Libertadores, debido a problemas físicos.

De acuerdo a lo que informó Al Aire Libre en Cooperativa, el futbolista se devolvió desde Calama a Santiago a causa de su estado y Pablo Guede no podrá contar con él para el segundo partido de los "albos" en el torneo intercontinental.

El doctor a cargo de la delegación, Luis Maya, señaló a Al Aire Libre que "el jugador entrenó normal ayer, viajó sin inconvenientes y en la madrugada empezó con vómitos, fiebre y diarrea".

"En la mañana estaba en malas condiciones y no tenía sentido traerlo, porque no iba a poder jugar, sería más un problema que una solución. El diagnóstico, creo que está en un cuadro viral, su problema no tiene nada que ver con la altura", cerró el galeno.

Pese a que el argentino no tenía contemplado a Valdés como titular para el encuentro que se desarrollará en el "Hernando Siles", perdió una alternativa que le podría servir para resolverlo.

Colo Colo llega en los próximos minutos a su hotel de concentración en la capital boliviana.

El partido se disputará desde las 19:15 horas (22:15 GMT) en el recinto paceño.