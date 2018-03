Jorge Valdivia: Esperamos estar a la altura de un partido vital para aspirar a la segunda fase

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia anticipó el partido de este miércoles ante Bolívar que sostendrán en los 3.601 metros de altura del "Hernando Siles" de La Paz y comentó sus sensaciones de cara a un complejo desafío, que consideró vital para aspirar a la próxima fase.

"Estamos bien, tranquilos, conscientes de lo que significa el partido. Nos hemos preparado bien. Esperamos que lo que venimos haciendo estos días nos sirva. Es difícil jugar en la altura (...) Sabemos cómo podemos hacerle daño a Bolívar", señaló el futbolista antes de viajar a Calama, donde esperarán la jornada venidera para emprender rumbo a la capital boliviana.

"Es un partido vital para aspirar a pasar a una segunda fase. Esperamos estar a la altura de lo que significa un partido de Copa Libertadores y sicológicamente estar bien preparados", declaró.

También Valdivia adelantó que "si vamos a ser un Colo Colo ofensivo o defensivo lo que nos interesa es traernos un buen resultado de allá", ante un elenco que "obviamente" es favorito y que cuando juega en el recinto paceño "se hacen más fuertes". De igual forma catalogó a la "Academia" como "un rival tan directo como Atlético Nacional o Delfín".

Luego descartó que el hecho de que Bolívar perdió el fin de semana ante Oriente Petrolero con un equipo alternativo signifique una doble presión para los locales, porque entrarán "sabiendo que tienen que ganarnos sí o sí para estar en una mejor posición de clasificar a segunda fase".

"Iremos sabiendo que será difícil, es un partido que a nosotros nos aleja de una clasificación o nos acerca a una clasificación", comentó.

¿Presión extra?

El "Mago" destacó que el fin de semana sin fútbol "hizo bien en lo personal, porque da la posiblidad de recuperar a algunos jugadores que venían un poco golpeados por la secuencia de partidos".

Además, dijo no sentirse con presión extra para este pleito, pues "la presión la tengo todos los días, ya sea Copa Libertadores, Copa Chile, Campeonato Nacional... el día que no juegue bien me van a reventar igual, aunque sea un partido amistoso.

"Espero seguir en ese ritmo, estando bien en Chile y en los torneos internacionales, pero no por un tema de presión, sino por un tema de demostrarme a mí mismo que estoy preparado para jugar tres partidos a la semana y para los desafíos que tiene Colo Colo", apuntó.

Calama y luego La Paz

Para finalizar, Valdivia dijo que no sirve de mucho viajar el mismo día a La Paz, pasando por Calama para buscar la aclimatación: "Calama y La Paz son totalmente diferentes, no hay ayuda alguna en ese sentido, no hay comparación".

"Dicen que la recomendación es llegar el mismo día a La Paz y jugar, por eso lo estamos haciendo ahora, para una adaptación tienes que irte mucho tiempo antes y las condiciones no están para hacer eso, por eso nos vamos el mismo día del partido, pero no ayuda mucho ir primero a Calama y luego a La Paz", remató.

Colo Colo visita a Bolívar el miércoles en el "Hernando Siles" en la segunda fecha del Grupo E de la Libertadores, en un partido programado para las 19:15 horas (22:15 GMT).

La conferencia del "Mago"