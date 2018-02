Macnelly Torres y el duelo ante Colo Colo: Para mí será un partido muy especial

El volante de Atlético Nacional Macnelly Torres habló este domingo tras la práctica de su equipo de cara al duelo de este martes ante Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores y aseguró que se trata de un partido "muy especial".

"Para mí el partido es muy especial en lo personal, por todo lo que viví acá en Colo Colo. Espero disfrutarlo al igual que la gente que verá este lindo partido", comentó quien jugara en el cuadro albo entre 2008 y 2010.

Al ser consultado por la "espina" que tendría por las veces en que se ha negociado fallidamente su retorno a Macul, Torres dijo que "no hay ninguna espina, yo estuve acá dos años y medio que fueron muy buenos, exitosos, de dos títulos. Un par de veces se ha dado la posibilidad de volver, no se ha concretado, pero creo que no se puede hablar de espina. Tuve un pasado acá donde, reitero, me fue bastante bien y creo que si me toca no jugar más en estas tierras estaré feliz de lo que hice en Colo Colo".

El compromiso entre Colo Colo y Atlético Nacional se disputará este martes a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Monumental, por el Grupo 2 del certamen continental.