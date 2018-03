Marcelo Espina: Colo Colo no tiene reemplazantes naturales para sus futbolistas de jerarquía

Marcelo Espina, ex capitán e ídolo de Colo Colo, conversó con Al Aire Libre PM sobre el duelo con Bolívar en la Copa Libertadores y se refirió a la importancia de Jorge Valdivia, explicando que el "Cacique" se resiente demasiado cuando no tiene a sus "jugadores de jerarquía".

"Colo Colo no tiene reemplazantes naturales para sus futbolistas. Son de mucha calidad y jerarquía. Tienen una columna vertebral sólida, son claves, pero cuando no están, se resienten", explicó el "cabezón".

Sobre Valdivia en específico, indicó que "si Jorge no juega, hay que ver como lo plantea el técnico. A lo mejor arma un equipo más combativo".

Pese a ello, reconoció que "Si Jorge está en condiciones óptimas, en cualquier lado puede jugar bien. Tiene una claridad que nadie tiene, pero en una situación normal", recordando que la lesión y la altitud en La Paz puede jugarle en contra al creativo.

"El chileno se adapta bien para jugar en La Paz"

Espina, quien integró el último equipo de Colo Colo que enfrentó a Bolívar, en el año 2004, se refirió a las complicaciones de jugar en la altitud, pero aseguró que "el chileno tiene la característica de adaptarse muy bien para jugar en La Paz".

"La selección cada vez que ha ido tuvo buenos resultados y a nivel de clubes, no tengo una estadística clara, pero por lo menos la sensación en los últimos tiempos es buena", argumentó el argentino.

No obstante, sostuvo que deben tener precaución con Bolívar, porque "los equipos que juegan en altura marcan diferencia en los últimos 20 minutos de partido, porque el desgaste se empieza a sentir".

"No hay que volverse locos, quedan partidos para ganar puntos"

Por último, el ex DT de los albos también habló sobre la derrota con Atlético Nacional, asegurando que la caída "no fue merecida" y que el equipo no debe perder la calma en el certamen continental.

"Lamentablemente el primer partido no lo mereció perder. No fue un buen partido, porque Atlético Nacional no hizo mucho para poder ganarlo. Pero tampoco hay que volverse locos, porque es el segundo partido recién y hay otros partidos donde se puede sacar puntos", sentenció.