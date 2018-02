Pablo Guede: Atlético Nacional es "un pedazo de equipo" e intentaremos dañar sus virtudes

El director técnico de Colo Colo, Pablo Guede, habló en conferencia de prensa previo al duelo de este martes ante Atlático Nacional por la Copa Libertadores de América, asegurando que enfrentarán a un gran equipo al que pretenden dañar desde sus virtudes y defectos.

"Llegamos bien, como siempre, más allá de algunos imprevistos. Para nosotros no es el partido más importante, es uno más de un torneo muy emocionante", comenzó diciendo.

"Atlético Nacional es un pedazo de equipo que tiene jugadores muy desequilibrantes. Tiene uno de los tres mejores entrenadores del continente (Miguel Almirón). A sus equipos les da una forma de jugar muy determinada", agregó.

Sobre las virtudes del rival, aseguró que "en la mitad de la cancha tienen jugadores de muy buena calidad. Arriba tienen gente muy rápida y desequilibrante, juegue quien juegue. Es un equipo que te hace daño desde la posesión de pelota".

Ante esto, aseguró que este martes tratarán "de dañar sus virtudes, que son muchas, y hacerles daño por los defectos o los flancos más débiles que tienen".

El presente del plantel

Respecto a cómo llega el equipo aseguró que le da confianza el segundo tiempo que hizo ante O'Higgins. "Sabemos que es un rival muy difícil, pero el segundo tiempo del viernes a la hora de la intensidad de la presión y del anticipar fue brillante y me quedo con eso", expuso.

Atlético Nacional aún no confirma el esquema que utilizará este martes, por lo que el DT de los "albos" aclaró que no modificará el esquema que tiene planificado. "Estoy muy atento a las variantes, pero lo voy a enfrentar con el mismo equipo que tengo prácticamente claro. Con esos mismos jugadores voy a trabajar en los distintos esquemas que puedan presentar".

"Tenemos que intentar cortar los circuitos. Ellos tienen un arquero que juega muy bien con los pies, y a la hora de presionar somos uno menos... La planificación es partido a partido. Sabemos que mañana es un partido único y que luego tenemos otros tres partidos únicos en casa que intentaremos disfrutar", complementó.

"Quiero que los jugadores disfruten la Copa"

Pablo Guede apuntó sobre el debut que está "muy tranquilo y yo creo y quiero que estos jugadores disfruten el torneo que se ganaron competir. Nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que pasó atrás, tenemos que ir paso a paso, haciendo nuestro juego y compitiendo de la mejor manera. Ahora tenemos un poco más de experiencia".

"Estoy feliz contento, ansioso porque empiece. Nos costó mucho llegar hasta acá. Fue un camino de un año y medio en el que hubo terremotos, tsunamis, primavera, salió el sol... Se remó mucho para llegar acá y no me permitiría no disfrutarla. Tenemos tres partidos como el de mañana por ahora, después no sabemos lo que pueda saber", agregó.

Sobre los futbolistas, advirtió que "no deben sufrir en la Copa, deben disfrutarla. Si el rival es superior, lo felicitamos y afuera, pero no pueden dejar de ser ellos mismos".

Los 11 años sin llegar a octavos

Pablo Guede también habló de los 11 años que lleva Colo Colo sin alcanzar octavos de final en Copa Libertadores y opinó que el tema "es mucho más amplio que sólo culpar a los jugadores o entrenadores. Algo falla, hay una diferencia monetaria importante con otros equipos, que aunque no es determinante, sí hay una leve ventaja que se equipara en la cancha".

"Boca repatrió a -Carlos- Tevez o River firmó a -Lucas- Pratto por 11 millones de dólares. No quiere decir que van a ser campeones, pero corren con ventaja", agregó.

En esa misma línea recordo que "nosotros quedamos eliminados con Botafogo que llegó a la semifinal. Y cuando nos eliminaron, parecíamos los más malos del mundo. Entonces hay que saber con quién se mide y si están todas las condiciones que rodean a un equipo para poder seguir avanzando", sentenció.