Pablo Guede tras caída con Atlético Nacional: Este es el camino para pasar a octavos

El técnico Pablo Guede, tras el duro tropiezo que sufrió Colo Colo en su estreno por la Copa Libertadores, analizó la caída contra Atlético Nacional y valoró el trabajo de sus dirigidos, asegurando, pese a la derrota, que éste es el camino para seguir avanzando en el torneo continental.

"Hicimos un buen partido. Este es el camino para poder pasar a octavos. Es verdad que no llegamos de la manera habitual, tuvimos al frente a un gran rival. Después del gol, ellos se replegaron y fue muy difícil. Estuvimos a la altura del partido y de un magnifico rival", declaró Guede en el Estadio Monumental.

En la misma línea, remarcó que "Atlético Nacional no nos pateó al arco. No permitimos que salieran jugando. Le quitamos la posesión, lo anulamos y eso no es fácil".

Además, sostuvo que los colombianos "no vinieron a arriesgar", y lamentó la falta de acierto de sus jugadores, pues "llegamos un montón de veces al borde del área".

Por su parte, el portero Agustín Orión, también presente en la rueda de prensa, manifestó que "quedan cinco partidos y cada uno será una historia diferente".

"Con Atlético Nacional fue un partido apretado, muy justo; enfrentamos a un gran rival y no tuvimos ningún inconveniente en controlarlos", concluyó.