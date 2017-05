Lucas Barrios: Estoy en un buen momento y debo aprovecharlo ante Deportes Iquique

El delantero paraguayo de Gremio Lucas Barrios dijo sentirse como en casa al jugar en Chile en la previa del duelo ante Deportes Iquique por el Grupo 8 de la Copa Libertadores, y aseguró que espera aprovechar en Calama su buen presente en Brasil.

"Mi momento es bueno, tengo que aprovechar. Cuando el delantero empieza a marcar le da confianza al equipo y al entrenador. Mis compañeros me ayudan a convertir. Pero es importante que todo el mundo pueda marcar goles, no sólo yo", expuso el delantero que viene de conventir tres goles ante Guaraní.

Además, recordó su pasado por el fútbol nacional. "Me siento bien aquí en Chile, me siento en casa. El pueblo chileno me recibió muy bien. Aquí tuve la oportunidad de ganar un campeonato con Colo Colo. Pero mañana (miércoles), tengo que tratar de hacer un gran partido para llevarnos la victoria", indicó.

Barrios, también se refirió a lo complejo que es jugar en Calama, rememorando su paso por Cobreloa entre 2006 y 2007. "Aquí es difícil jugar porque está en altura, es un clima seco y uno se demora en adaptarse cuando debe jugar normalmente acá", advirtió.

"Nos estamos adaptando estos días, ya hicimos dos entrenamientos y esperamos hacer un buen partido para tratar de seguir en el camino de la victoria y conseguir puntos", agregó.

El ex Palmeiras también aseguró que quieren asegurar el primer lugar del Grupo 8. "Queremos clasificar primeros del grupo. Luego ya veremos lo que pasa. Cuando se tiene un buen grupo, las cosas buenas suceden. Queremos una victoria que nos permita clasificar en el primer lugar", sentenció.