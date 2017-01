Juan Arango reforzará a Zulia FC y jugará la Copa Libertadores

El venezolano Zulia FC se reforzará con la estrella del fútbol de ese país Juan Arango, quien tiene todo acordado para fichar por el equipo que jugará la Copa Libertadores en el 2017.

De acuerdo a lo que señaló el presidente del club "llanero", César Farías, el ex jugador de Cosmos de Estados Unidos "viene de salir campeón siendo la figura de la liga. Me hace acordar a cuando vino Juan Ramón Carrasco (a Venezuela), que no necesitaba correr para demostrar su clase".

"El mismo es el que pidió venir, su novia es de ahí (la ciudad del club). Y está muy emocionado por jugar la Copa Libertadores porque se fue con 19 años", según señaló quien además es técnico de The Strongest de Bolivia al medio Sport 890, en declaraciones reproducidas por Ovación.

Zulia FC, subcampeón venezolano, jugará el Grupo 7 de la Copa Libertadores junto a Chapecoense, Nacional y Lanús.