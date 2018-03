Luciano Aued: La cultura que se creó con Bielsa en Chile termina haciendo que pierdas

El volante argentino de Universidad Católica, Luciano Aued, se refirió al mal momento que atraviesan los equipos chilenos en el ámbito internacional, asegurando que en parte se debe a la manera de jugar basada en la filosofía de técnicos como Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

El mediocampista afirmó en conversación con La Tercera que "lo competitivo de acá es bueno, porque se intenta jugar al fútbol, salir de atrás, progresar, la idea de juego es buena. Pero sí que me parece que a nivel internacional en Chile se está un poco lejos de cómo se juegan las copas, de cómo se hace para competir. Un poco por la experiencia que me ha tocado, se sabe que cuando juegas copas y vas de visitante, o cuando juegas contra equipos importantes, esa forma de juego que se tiene en Chile termina haciendo que pierdas".

Sobre lo mismo agrega que "a la larga los que han ganado o llegado lejos son los equipos duros, que mantienen el cero en el arco, que tratan de ir arriesgando a lo largo del partido y no desde el inicio. Eso atenta contra la forma de jugar del fútbol chileno en sí, que intenta jugar mucho y que tiene mucho de la idea de Bielsa, Sampaoli... toda esa cultura que se creó".

A su vez, el trasandino dijo que a los equipos chilenos les falta "entender los momentos de los partidos. Entender que a nivel internacional es mucho más práctico ser un equipo duro y tratar de no arriesgar tanto y ser más práctico que intentar jugar, progresar, tener una buena idea de juego. Está claro que ha pasado y a la Católica le pasó en la Libertadores, donde la idea de juego era bárbara, que se intentaba progresar. Yo lo veía desde afuera y decía: 'qué bien que juega Católica', pero después terminaba pagando todo lo que quería generar. Entonces, termina siendo contraproducente".

"Vamos por un buen camino"

Igualmente Aued habló de las diferencias entre Mario Salas, que era el DT de los "cruzados" en el momento de su arribo a la precordillera, y el actual entrenador Beñat San José.

"Son técnicos distintos. A Mario lo llegué a conocer muy poco. Le estoy agradecido porque fue uno de los que dio el visto bueno para que yo llegara. Si estoy acá es gracias a él. Me asemejo en su forma de sentir el fútbol, de vivirlo, de transmitirlo. Quizás tenga diferencias en otras cosas. Con Beñat es algo totalmente distinto. Mucho más cauto, más tranquilo, un técnico joven, con muchas ganas de trascender en el deporte, con una idea de juego muy clara, que varía un poco a la de Mario y quizás hace que uno se vaya sintiendo un poco más cómodo", indicó.

En relación a las críticas que han surgido por la manera de jugar de la UC, el argentino dijo que "la verdad es que no leo mucho, no le doy mucha importancia. Siento que estamos bien, por buen camino, con cosas por mejorar. Es un proceso que cuesta, no es fácil. Se nos dio el resultado muy rápido y eso hace que se cree efervescencia, pero el grupo tiene los pies sobre la tierra. Si queremos conseguir cosas, tenemos que seguir evolucionando en el juego, que el equipo se vaya haciendo más sólido. Las críticas son normales".