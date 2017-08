La agenda de las revanchas de octavos de final en la Copa Libertadores

Esta semana se definen los clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores de América, pues de martes a jueves se jugarán los ocho encuentros de revancha en la ronda de los 16 mejores.

Revisa a continuación la programación completa:

Duelos de vuelta

Martes 8 de agosto

Lanús (ARG) vs. The Strongest (BOL), 18:15 horas.

River Plate (ARG) vs. Guaraní (PAR), 20:45 horas.

Miércoles 9 de agosto

Gremio (BRA) vs. Godoy Cruz (ARG), 18:15 horas.

Palmeiras (BRA) vs. Barcelona (ECU), 20:45 horas.

Atlético Mineiro (BRA) vs. Jorge Wilstermann (BOL), 20:45 horas.

Jueves 10 de agosto

Botafogo (BRA) vs. Nacional (URU), 18:15 horas.

Santos (BRA) vs. Atlético Paranaense (BRA), 20:45 horas.

San Lorenzo (ARG) vs. Emelec (ECU), 20:45 horas.