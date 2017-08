San Lorenzo logró ante Emelec una angustiosa clasificación a cuartos de la Copa Libertadores

San Lorenzo no pudo aprovechar la ventaja conseguida como visita en la ida (0-1) y perdió por la cuenta mínima en su casa ante Emelec, debiendo llegar a los penales donde consiguió una angustiosa clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo argentino que tuvo al chileno Paulo Díaz en la banca de los suplentes, vio como Osbaldo Lastra igualaba la serie a los 48', algo que no pudieron revertir ni siquiera por jugar con uno más desde los 63' por la expulsión de Oscar Bagui.

Desde los 12 pasos, debieron ejecutar seis lanzamientos cada equipo y fue en el último donde Christian Ramos falló para el equipo ecuatoriano, desatando los festejos en el "Nuevo Gasómetro".

De esta forma, San Lorenzo chocará ante otro equipo argentino en cuartos de final: Lanús que derrotó a The Strongest de Bolivia.

Así quedaron las llaves:

River Plate (Marcelo Larrondo) vs. Jorge Wilstermann (Raúl Olivares).

San Lorenzo (Paulo Díaz) vs. Lanús.

Santos vs. Barcelona.

Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Gremio.