Gallardo contra el VAR: No se utilizó para hacer justicia, nos trataron como "conejillos de indias"

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo lamentó la mala implementación del VAR en el duelo de semifinales de Copa Libertadores ante Lanús que dejó a los "granates" clasificados por primera vez en su historia al duelo final de la competencia más importante de clubes de Sudamérica.

"Todas las explicaciones que nos dieron para justificar semejante inversión y que el fútbol tenga más justicia, hoy no se dieron... Si un árbitro no puede justificar los errores groseros, qué explicación van a dar ahora", comenzó diciendo un ofuscado entrenador tras la eliminación de su equipo.

"Claramente no sirvió para nada, fue para un equipo solo. No se utilizó para hacer justicia, sirvió para un solo equipo", agregó el DT debido a que la tecnología no se usó para sancionar una evidente mano que era penal a favor de River cuando ganaban los "millonarios" por 0-2.

El reclamo del ex volante fue más allá, apuntanto que "nos trataron como 'conejillos de indias'. Es muy evidente lo que pasó. Entre lo que incidió en el resultado están las faltas nuestras, no vamos a despojarnos de lo que nos corresponde, pero es muy evidente lo que pasó. Ahora vamos a ver de qué se disfrazan. Hoy les salió muy mal".

La mano no sancionada: