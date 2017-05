La programación de los equipos chilenos en la Copa Libertadores

Esta semana continúan los duelos por la quinta fecha de la Copa Conmebol Libertadores 2017, instncia en donde Universidad Católica y Deportes Iquique seguirán luchando por el objetivo de avanzar a octavos de final.

El miércoles 3 de mayo , en el primer turno de la jornada, desde las 19:30 horas (22:30 GMT), los "Dragones Celestes" recibirán al poderoso Gremio de Brasil.

Ese mismo día, desde las 21:45 horas (00:45 GMT), los "Cruzados" deberán hacer lo imposible para batir a Flamengo en Río de Janeiro.

Ambos pleitos podrás seguirlos con la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.

Revisa el calendario completo de la Copa Libertadores 2017 para esta semana:

Mártes 2 de mayo

Atlético Tucumán (ARG) vs. Peñarol (URU). 19:30 horas - Grupo 5

Atlético Nacional (COL) vs. Estudiantes de La Plata (ARG). 21:00 horas - Grupo 1

Botafogo (BRA) vs. Barcelona de Guayaquil (ECU). 21:45 horas -Grupo 1

Miércoles 3 de mayo

Deportes Iquique (CHI) vs. Gremio (BRA). 19:30 horas. - Grupo 8

Sport Boys (BOL) vs. Atlético Mineiro (BRA). 19:30 horas - Grupo 6

Atlético Paranaense (BRA) vs. San Lorenzo (ARG). 21:00 horas - Grupo 4

Flamengo (BRA) vs. Universidad Católica (CHI). 21:45 horas - Grupo 4

Jorge Wilstermann (BOL) vs. Palmeiras (BRA). 22:45 horas - Grupo 5

Jueves 4 de mayo

The Strongest (BOL) vs. Sporting Cristal (PER). 19:30 horas - Grupo 2

Godoy Cruz (ARG) vs. Libertad (PAR). 21:00 horas - Grupo 6

Santos (BRA) vs. Independiente Santa Fe (COL). 21:45 horas - Grupo 2

Zamora (VEN) vs. Guaraní (PAR). 21:45 horas - Grupo 8