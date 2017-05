Noir y la clasificación en la Copa: "Mientras haya chances matemáticas, mantendremos la fe"

Ricardo Noir, delantero de Universidad Católica, analizó la caída sufrida ante Flamengo en el Maracaná por la Copa Libertadores, y aseguró que a pesar de ser colistas en el Grupo 4, aún tienen la esperanza de meterse en los octavos de final y de paso, conseguir el título en el Torneo de Clausura.

"Mientras haya chances matemáticas, mantendremos la fe", manifestó, añadiendo que "estamos peleando los dos frentes. Ojalá no se escape ninguno, pero sabemos que es difícil. Pensamos en Huachipato y avanzar a la siguiente fase de la Libertadores", declaró el trasandino desde el Aeropuerto de Santiago, tras el arribo de la UC al país.

Los "Cruzados" marchan con cinco puntos y están obligados a ganar a Atlético Paranaense en la fecha final. Además, también necesitan que Flamengo se imponga a San Lorenzo en Argentina, ya que el empate beneficia tanto al "Mengao" como a los "cuervos".

Debido a ese escenario, Noir descartó que ocurra un acuerdo entre cariocas y argentinos con el fin de perjudicar a la tienda estudiantil.

"No, eso no existe, (el acuerdo) es algo ilegal y eso no va a pasar. Ellos jugarán a ganar y ojalá se nos pueda dar el resultado a nosotros", expresó.

El volante Enzo Kalinski, por su parte, reconoció "todos sabían que era difícil, que el grupo era parejo y eso se ve en los resultados en la tabla".

Aun así, siguió la misma línea que su compatriota, afirmando que "estamos con mucha fe. Tenemos que pensar en nosotros. En los dos torneos tenemos que esperar resultados, pero estamos dejando todo para hacer las cosas bien".

Universidad Católica, que tiene 19 puntos en el Clausura y está a tres del líder Colo Colo, tendrá su próximo desafío el domingo, cuando cierre la fecha 13 ante Huachipato en Talcahuano, a partir de las 17:15 horas (20:15 GMT).