Universidad Católica se jugará sus chances en Copa Libertadores ante Flamengo en el Maracaná

Este miércoles a partir de las 21:45 horas (00:45 GMT), Universidad Católica tiene un duro desafío en el mítico Estadio Maracaná ante Flamengo de Brasil por la quinta fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores. Los "cruzados" necesitan sumar para mantener viva la esperanza de avanzar a octavos de final.

Con cinco puntos, el vigente bicampeón del fútbol chileno es tercero en una zona que lidera Atlético Paranaense con siete unidades y que tiene a Flamengo tercero con seis positivos. Por esto, es vital para la UC lograr un buen resultado, ya que una derrota podría dejarlos eliminados a falta de una jornada.

Esto porque de caer San Lorenzo ante A. Paranense en Brasil y de perder el equipo de Mario Salas, esta zona quedaría definida y los chilenos sólo optarían por el cupo a la Copa Sudamericana en el último partido.

Para el elenco de la franja no será sencillo, y no sólo por la jerarquía del rival, sino que por las bajas que tendrá en defensa. Germán Lanaro no logró recuperarse de una lesión, mientras que Benjamín Kuscevic fue expulsado en el encuentro anterior. Por esto, será Cristián Alvarez el acompañante de Guillermo Maripán en la zaga.

En tanto, el entrenador mantendrá en la formación copera a Santiago Silva pese a lo mostrado por Roberto Gutiérrez en los últimos dos partidos de la UC ante O'Higgins y, sobre todo, en el clásico ante Universidad de Chile.

Con esto, la UC saltará al terreno de juego con: Christopher Toselli; Juan Carlos Espinoza, Guillermo Maripán, Cristián Alvarez, Alfonso Parot; César Fuentes, Enzo Kalinzki; José Pedro Fuenzalida, Diego Buonanotte Ricardo Noir; y Santiago Silva.

Para Flamengo tampoco ha sido sencillo elaborar el 11 que saltará al terreno de juego, pues Diego, una de sus principales figuras, está descartado por estar en plena recuperación de una lesión.

Además, el equipo de Río de Janeiro tampoco podrá contar con Rómulo que padeció un esguince y no llegará al partido. El argentino Federico Mancuello será el encargado de suplir esta ausencia en el medio campo del equipo que dirige Ze Ricardo.

Así, la oncena más probable del "Fla" será con: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz, Miguel Trauco; Marcio Araujo, Willian Arao, Federico Mancuello, Gabriel; Everton y Paolo Guerrero.

El peruano Víctor Carrillo será el encargado de impartir justicia en un partido que podrás seguir por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y seguir en la transmisión de Al Aire Libre.