Guillermo Hoyos: Rafael Vaz tiene muchas posibilidades de jugar ante Vasco da Gama

El técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, adelantó que aún es incapaz de asegurar si el brasileño Rafael Vaz jugará el martes en el debut por la Copa Libertadores ante Vasco da Gama, pero sí dijo que "tiene muchas posibilidades".

"-Vaz- tiene muchas posibilidades, no lo puedo certificar, me quiero tomar los tiempos, tenemos un entrenamiento, pero está con muchas posibilidades", señaló en conferencia de prensa este lunes.

También el argentino se refirió a las opciones de Gustavo Lorenzetti y comentó que "lo considero un jugador extraordinario, que me seduce permanentemente el índice de juego que tiene y las pocas posiblidades de pérdida de balón que tiene y todo lo que nos ha dado al equipo".

"Tuvo un par de situaciones adversas a nivel físico, perdió kilos, fuerza y una serie de cosas, hubo que salir de eso que lo agarró terminando la pretemporada y lo hizo perder el trabajo que hacía el plantel", agregó.

"Lo trajimos por el juego que tiene y por lo que encierra. A partir de ahí hay que tomar decisiones, porque la posibilidad de que pueda entrar está latente, de inicio, porque creemos que los tres cambios son determinantes para buscar el partido (...) deciden situaciones de partido que a veces no se las tienen en cuenta. No me afecta en qué lugar puede llegar a jugar Gustavo, porque tiene la capacidad".

De quienes de igual manera habló fue sobre Felipe Seymour y Rafael Caroca, quienes disputan un puesto en el equipo titular para medirse con Vasco: "Felipe nos puede dar ímpetu, ganas, deseo y mucho juego, y Caroca también nos puede dar otras cositas, es de corte más defensivo".

Para finalizar, dijo que "vamos a jugar Copa Libertadores, en este caso, con dos equipos de Brasil y un equipo de Argentina que para mí son muy intensos".

En esa línea, dijo que "las estadísticas son respetables, pero siempre esta la ilusión de que esto se modifique, vamos a tratar de respetar la magnitud y grandeza de Vasco para tratar de seguir creciendo como equipo".

Además comentó que para el martes "esperemos tener una linda noche. Tenemos una ilusión muy grande de hacer un buena Copa, hemos trabajo para eso y tenemos un equipo competitivo con jugadores de mucha experiencia. Esa fe viene trasladada de lo que representa el equipo. Son 18 puntos que hay que jugarlos con mucha intensidad y con valores futbolísticos".

La más probable oncena de la U, según Al Aire Libre en Cooperativa, es con Johnny Herrera; Christian Vilches, Rodrigo Echeverría, Rafael Vaz; Matías Rodríguez, Felipe Seymour, David Pizarro, Jean Beausejour, Gustavo Lorenzetti, Yeferson Soteldo y Mauricio Pinilla.

El partido se jugará en el Sao Januario desde las 21:30 horas (00:30 GMT).