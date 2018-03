Jean Beausejour: El triunfo ante Vasco fue importante, pero esto recién empieza

El lateral de Universidad de Chile Jean Beausejour consideró importante la victoria de los azules sobre Vasco da Gama en la Copa Libertadores y dijo que el próximo desafío es encarar el partido que se viene, en casa, ante Racing.

"Fue un importante triunfo, sin lugar a dudas, más ante un rival tan importante. Eso lo hace más significativo, pero como han dicho la mayoría de compañeros, esto es de largo aliento y recién empieza", declaró a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es muy importante por lo que veníamos arrastrando, no solo como club, sino como medio, entonces era importante; pero éste es el 'desde' que nos propusimos, ahora tenemos un desafío importante que es ver cómo vamos a desenvolvernos en nuestro estadio, con nuestra gente, pues no es fácil jugar en la copa de local", apuntó.

Consultado sobre si esta victoria permitirá que los otros rivales del grupo, la "Academia" y Cruzeiro, los verán con otros ojos, Beausejour fue cauto y dijo que "si ellos analizan al equipo de la U, nos miran como realmente somos, un equipo que en el último periodo viene levantando, con un estilo de juego medianamente definido".

"Estoy seguro que los rivales no nos miran distinto, nos siguen mirando con el respeto que nos miraban antes de iniciar la fase de grupos", argumentó.

El presente de los clubes chilenos en el exterior

Posteriormente ,Beausejour habló sobre la pésima racha de los equipos nacionales en el extranjero, que fue rota por los azules.

"El diagnóstico que pueda tener pasa por otra circunstancia, en Chile en este último tiempo se juega otra cosa de lo que se juega en Sudamérica, no digo que sea malo o bueno, pero en Chile los equipos proponen más, especulan mucho menos, por eso a veces a los extranjeros les cuesta menos adaptarse", lanzó.

"Tiene que ver con que jugamos a algo distinto; el otro día leía a que en cierta medida lo que pasó con Bielsa y Sampaoli, muchos han querido replicarlo, pero no es fácil, no todos los equipos tienen las armas para replicar ese estilo de juego y el medio te exige ir a jugar de esa forma afuera, cuando no todos los equipos tienen las armas".

"Se produjo un retroceso en la lectura de los equipos, en identificar cuándo los equipos tienen las armas para pelear así o no", concluyó.

Luego recordó que llegó a la U "en un momento complicado", que ya superado le permite jugar una Libertadores, en la que "esperamos seguir compitiendo a buen nivel, ojalá peleando la clasificación, el torneo, la Copa Chile. Es lo que corresponde".

Para cerrar reconoció que analizó la oferta que hubo por él desde Independiente: "Principalmente porque era la segunda vez en que ellos se venían a interesar en mi trabajo, para mí fue un halago que un técnico de un club como Independiente se fijara en lo que estaba haciendo, habla de mantenerse en un nivel, fue un guiño a lo que uno hace, al profesionalismo. No se dio por distintas circunstancias, estoy feliz acá, nunca he tenido apuro por irme".