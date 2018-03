Mauricio Pinilla: No vemos a Vasco como un rival al que sea imposible ganarle

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla habló con Al Aire Libre en Cooperativa en Río de Janeiro sobre el choque de este martes ante Vasco da Gama por la fase de grupos de la Copa Libertadores, asegurando que no ven al cuadro carioca como un equipo imposible de vencer.

"No lo vemos como un rival al que sea imposible ganarle. Lógicamente tienen la gran ventaja de jugar en su casa, con su gente y con su clima, pero nosotros no estamos en condiciones de andar cambiando ni variando sistemas, sobre todo por el buen momento por el que estamos pasando ahora en lo futbolístico", apuntó el delantero.

Para lograr un buen resultado en Brasil, advirtió que quieren mantener "lo que hemos mostrado en nuestros últimos partidos en Chile, esa ha sido la tónica de lo que queremos para el nivel internacional. Trabajamos, nos preparamos y hemos afrontado los partidos del campeonato chileno para esto, hemos pensado mucho tiempo en la Copa Libertadores y ponernos a cambiar ahora sería irresponsable".

"Vamos a tener dos bajas sensibles como son Gonzalo (Jara) y Lorenzo (Reyes), lógicamente algo tendrá que cambiar, pero yo creo que se deben modificar los nombres y no las ideas", añadió el ex Inter de Milán.

Sobre la forma en la que deben afrontar el compromiso, expuso: "Estos son partidos totalmente diferentes, aquí a veces hay que cubrirse un poco más, arriesgar menos, si dejas un mínimo espacio, te hacen un gol. Hay que ser mucho más cuidadosos y estar más concentrados, sobre todo con este tipo de equipos que tienen jugadores muy rápidos que pueden desequilibrar".

"Es complicado cuando dejas espacios y no estás con la cabeza 100 por ciento puesta en el partido. Hay que resguardarse un poco más, sobre todo en base al resultado y a cómo se esté dando el partido", agregó.

Además, agregó que el plantel aún no tiene certeza respecto al equipo que prepara Hoyos. "Me encantaría saber la formación, pero ha sido la tónica desde que llegué porque uno nunca sabe si le tocará o no. Es lindo porque tienes que estar siempre preparado para afrontar el día del partido y creo que a mis compañeros también los motiva eso de saber que en cualquier momento pueden ser considerados", expresó.

El de este martes a las 21:30 horas (00:30 GMT) será el debut de Pinilla en Copas Libertadores, ante lo cual aseguró estar "feliz, ya tuvimos la última práctica para ambientarnos al tema del calor y de la humedad porque es un clima totalmente diferente al que estamos acostumbrados nosotros en Chile, pero bien".

"Veo muy bien al equipo, con la ansiedad justa y las ganas justas para poder enfrentar un partido tan importante como el de este martes", sentenció el atacante.