El emotivo reencuentro de Wayne Rooney con Paul Gascoigne

El recordado volante de Inglaterra en el Mundial de Italia 1990, Paul Gascoigne, continúa avanzando en su vida tras dejar atrás los graves problemas de alcoholismo y este viernes protagonizó un emotivo encuentro con Wayne Rooney, delantero de Everton con quien vivió una especial historia hace 18 años.

"Solía ver al equipo juvenil y vi que Everton perdía 1-0. Rooney tenía 14, llegó e hizo dos goles increíbles", recordó Gascoigne en la web de los "toffes".

Debido a esa exhibición de talento, "Gazza" le dio 40 libras esterlinas (33 mil pesos chilenos) para que pudiera comprar unas cervezas y celebrar la victoria.

Este viernes, Gazza se encontraba en el entrenamiento y volvió a darle la misma cantidad de dinero a Rooney, ahora con 32 años y también convertido en un ídolo del fútbol ingles, fundiéndose ambos en un emotivo abrazo.

Paul Gascoigne gave Wayne Rooney £40 for a "few beers" back in 1999 - he's just gone to the Everton training ground to give him £40 for a few more!



Great to see Gazza looking so well 👏 pic.twitter.com/JC69pcEsZN