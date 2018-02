Usain Bolt sorprende al mundo del deporte al anunciar que fichó en un equipo de fútbol

El ex velocista jamaiquino Usain Bolt sorprendió a todos este domingo al anunciar a través de las redes sociales que fichó por un equipo de fútbol.

En un video publicado en su cuenta de Twitter se ve al ocho veces campeón olímpico dando a conocer la noticia y asegurando que dará a conocer el nombre del club este martes 27 de febrero a las 08:00 GMT (05:00 horas de nuestro país).

El interés de Bolt por el fútbol es conocido, ya que en varias ocasiones ha declarado que su sueño es jugar en Manchester United, equipo del que es hincha. También en enero aseguró que este año se probaría en Borussia Dortmund, cuadro que tiene como patrocinador a la marca Puma, la misma que estuvo presente en la campaña del caribeño durante toda su carrera.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x